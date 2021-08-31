Hamilelikte apandisit tedavisi, cerrahi olarak apandisitin çıkarılması ile mümkün olmaktadır. Kişinin tanıdan emin olduktan sonra gebelik haftasının ne durumda olduğu önemli olmadan ameliyat olması gerekmektedir.

Gebelikte apandisit olması durumunda erken bir şekilde teşhis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Nadir olarak görülmekte olan bir hastalık olduğunu söylemek mümkündür. Apendiksin kanalının tıkanmasına bağlı olarak gelişmekte olan bir iltihaptır. Teşhisinden hemen sonra tedavi edilmesi gerekmektedir. Gebeliğin herhangi bir döneminde ortaya çıkması mümkündür.

Gebelikte Apandisit Belirtileri Nelerdir?

Gebelikte başlayan apandisit özellikle erken dönemde karının orta kısmında ve göbek çevresinde sürekli olarak devam eden bir ağrı hissi ile fark edilmektedir. Ağrıya eşlik eden dışkılama hissi ise oldukça rahatsızlık verici olmaya başlar. Sonrasından ise kişinin midesinde bulantı oluşması ve iştahsızlık yaşaması da muhtemel bir belirtidir. Hastanın apandistin olduğu bölgesi aşırı derecede hassaslaşır.

Hamilelikte Apandisit Nasıl Anlaşılır?

Hamilelikte apandisit tanısının konulması daha zor olmaktadır. Gebelikte, kan tablosunda oluşan değişimleri izlemek ve tanı koymak oldukça zor olmaktadır. Gebelikte apandisit tanısının konulması için klinik muayene ve laboratuvar tetkikleri yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda MR kullanılması da teşhis için tavsiye edilmektedir. Genel olarak kişiler de meydana gelen komplikasyonlar gebelikle karıştırıldığı için hastalar doktora gitmekte gecikirler.

Hamilelikte Apandisit Tedavisi Nasıl Olur?

Hamilelikte apandisit tedavisi, cerrahi olarak apandisitin çıkarılması ile mümkün olmaktadır. Kişinin tanıdan emin olduktan sonra gebelik haftasının ne durumda olduğu önemli olmadan ameliyat olması gerekmektedir. Ameliyatın geciktirilmesine bağlı olarak erken doğum ve düşük gibi komplikasyonlar meydana gelir. Hamilelikte apandisit tedavisinin yapılması oldukça önemlidir. Kişinin erken tedavi edilmemesi ve apandisitin alınmaması durumunda hem annenin hem de bebeğin hayatı zarar görebilir. Teşhisi konulduktan sonra hastalığın en kısa zaman içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir.

Gebelikte Apandisit Nedenleri Nelerdir?

Gebelikte görülen apandisit çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Kişinin midesinde tam olarak sindirilemeyen besin artıklarının apandisite kaçması sebep olmaktadır. Aynı zamanda sindirim sistemi iltihapları nedeniyle lenf bezlerinin şişmesi veya karna sert bir şekilde darbe alınmasına bağlı olarak apandistin tıkanması apandisite sebep olabilir. Bağırsak kurtları ve solucanları da bu hastalığa sebep olabilmektedir. Üstelik genetik yatkınlıkta gebelikte apandisit hastalığı meydana çıkabilir. Gebelerde görülen bakteriyel enfeksiyonlar ve bağırsak enfeksiyonları da apandisitin nedenleri arasında bulunmaktadır.