Gebelik bulantı ve kusmaları gözünüzü korkutmasın!

Hamilelikte sık görülen mide bulantısı anne adaylarını en çok zorlayan belirtilerden biridir. Gebeliğin ilk aylarında yoğun olarak hissedilen bulantılar hamilelerin yaşam kalitesini bozuyor. Doğal bir süreç olan bu dönemde uzmanlar vitamin ve sıvı takviyesi ile beslenme planının doğru yapılması gerektiğini belirtiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Çetin gebelik sürecinde bulantı- kusma şikayetlerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Hamileliğin en yaygın belirtilerinden olan mide bulantıları ve kusma, anne adaylarının gebeliğe uyumunu zorlaştırabiliyor. Gebeliğin ilk dört ayında yaygın şekilde görülen bu şikayetler yaşam kalitesini de büyük oranda düşürüyor. Gebeliğin doğal bir süreci olan bulantı ve kusma dönemini sorunsuz bir şekilde tamamlamak için, vitamin ve sıvı takviyesi ile beslenme planlamasının yanında anne adayına güven artırıcı ve moral verici konuşmalarla da destek verilmesi gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Çetin, gebelik sürecinde bulantı- kusma şikayetlerine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

İLK GEBELİKTE BULANTI VE KUSMALAR DAHA FAZLA OLUR

“Kokularına ve tadına bayıldığım yiyecek ve içecekler, parfüm, oda kokuları ya da herhangi bir başka koku bulantı ve kusmama neden oluyor” diyorsanız anne adayı olabilirsiniz. Bulantı ve kusmalar sıklıkla gebeliğin ilk dört ayında görülmektedir. Nadiren doğuma kadar devam eden inatçı vakalara da rastlanmaktadır. Sabah ları uykudan uyanır uyanmaz başlayan bulantılar ağırlaşarak kusmalara neden olmaktadır. Bu durum gün içinde azalarak devam etmektedir. Genç anne adayları ve ilk gebeliklerde bulantı ve kusmalara daha çok sık rastlanmaktadır. Önceki gebeliklerinde bulantı ve kusma yaşayan anne adayları, sonraki gebeliklerinde de aynı durumla karşı karşıya kalabilmektedir.

BULANTI VE KUSMALAR SOSYAL YAŞAMINIZI OLUMSUZ ETKİLEMESİN

Bebeğinizin ilk haberini veren sabah bulantıları gebeliğin doğal bir sürecidir. Ancak bulantı ve kusma, bazı anne adaylarında gebeliğin başlarında gebeliğe uyumu zorlaştırmaktadır. Bulantı ve kusmalar anne adaylarının sosyal çevresiyle olan ilişkilerini, iş hayatını ve ailesiyle ev yaşantısını da olumsuz etkilemektedir. Psikolojik olarak etkilenerek çaresizliğe sürüklenen bazı anne adayları, bulantı ve kusmalardan ötürü gebeliğini devam ettirip ettirmeyeceği konusunda tereddütler bile yaşayabilmektedir.

GÜVENİNİZİ VE MORALİNİZİ ARTIRAN TAVSİYELER DİNLEYİN

Anne adayları gebeliklerinin ilk döneminde hastane lere en sık bulantı ve kusma şikayeti ile başvurmaktadır. Hafif bulantı ve kusma şikayeti olan anne adaylarına vitamin desteği, sıvı takviyeleri, gıda önerileri ve uygun ilaç desteği verilmektedir. Anne adaylarının gebelik dönemindeki hayat kalitesi artırmak için yaşadığı bu durumun gebeliğin doğal bir süreci oluğunu anlatmak, güven telkin edici ve moral verici konuşmalarla rahatlatılması da gerekmektedir. Ağır bulantı ve kusma şikayeti olan anne adaylarının ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Ayrıca zayıf gebeler hastane yatış oranları bakımından obezite hastası gebelere göre daha risklidir. Kusmalar bebeği etkilemez ancak tedavi edilmeyen elektrolit dengesizlikleri, annenin besin ve vitamin yetersizliklerinin bebeği etkileyebileceği unutulmamalıdır.

BULANTI VE KUSMALARI KONTROL ALTINA ALABİLİRSİNİZ

Anne adaylarındaki bulantı, kusma ve kokulara karşı duyulan hassasiyet, diyet ve yeme alışkanlıklarını da kendiliğinden değiştirmektedir. Gebeliğin ilk dört ayında yaşanan bulantı ve kusmaları kontrol altına almak için anne adaylarının bu önerilere dikkat etmesi gerekir:

- Rahatsız olduğunuz koku ve ortamlardan uzak durun

- Protein ağırlıklı gıdalarla beslenin

- Sık aralıklarla ve küçük porsiyonlarla beslenin

- Baharatlı ve yağlı gıdalardan uzak durun

- Aşamalı diyet tedavileri planı yapın. (Başlangıçta hafif tavuk suyu, biraz rahatlayınca şehriyeli çorba ve beraberinde tuzlu krakerler alınabilir. Her öğünde 30-60 ml çorba alınarak günde 1-1,5 litreye (1500 kalori) tamamlamaya çalışılır. Bir sonraki aşamada kokusuz olan patates, pirinç, tavukgöğsü, yoğurt, muz, elma, tost gibi mideyi fazla rahatsız etmeyecek besinler günde 6 öğün olacak şekilde tüketilir)

- Kraker, tost, leblebi gibi mideyi rahatsız etmeyen besinlerle öğünleri geçirin

- Zencefil ve zencefilden yapılmış şeker, tablet ve çaylar tercih edin. (Zencefil çayları 4 gün süre ile günde 4 fincan tüketildiğinde gebelik bulantı kusmaların önlenmesinde bazı hastalarda rahatlama sağlayabilir)

- Bol sıvı tüketin (günlük 2500-3000 litre)

- Yemeğin rahatsız edici etkilerini önlemek için yemek sonrası mutlaka dişlerinizi fırçalayın

- Günlük ihtiyacı karşılayacak vitamin desteği alın

- Sebze ve lifli gıdalar sindirimi uzun sürdüğü için mideyi bu dönemde rahatsız edebilir, bu nedenle tüketmemeye çalışın

- Portakal ve limonlu meyve suları ile asitli içecekler mide asidini artırdığı için bu dönemde tercih etmeyin

- Demir preparatları mideyi tahriş ettiği için bu dönemde kullanmayın.