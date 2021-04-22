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Gebelere Kovid-19'a karşı 'tedbirlere uymaları ve aşı' önerisi

22 Nisan 2021 Perşembe - 17:36 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 17:36

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, bağışıklık sistemlerindeki zayıflama nedeniyle grip enfeksiyonunun dahi ölümcül seyredebildiği gebelere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma önlemlerine uymaları, toplu yerlerden kaçınmaları, imkan varsa aşı yaptırmaları önerisinde bulundu.


Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, salgının başında  hamilelerin, gençlerin ve çocukların Kovid-19'dan daha az etkilendiğini fakat son  dalgayla birlikte hastalığın artık genç yaştaki bireyler ile gebelere daha çok  bulaştığını, onlarda daha ağır seyrettiğini gözlemlediklerini aktardı.
 
Bu durumun 3 nedeni olabileceğini belirten Buyru, bunları "ileri  yaştaki insanların daha fazla korunmaları ve aşılanmaları, virüsteki  değişikliklerin gençleri daha fazla etkilemesi, hastalığın tüm toplumda daha sık  görülmesi" şeklinde sıraladı.
 
Hamilelik hormonlarının hastalıktan korumada etkili olduğunu fakat  virüsün mutasyona uğramasıyla bu durumun değiştiğini ifade eden Buyru, şunları  kaydetti:
 
"Gebelikte enfeksiyon hastalıklarının daha ağır geçtiğini biliyoruz.  Buna viral enfeksiyonların tümü dahil. Kovid-19 başlangıçta gebelerde çok ağır  semptomlarla seyretmiyordu. Bunu, gebelik hormonlarının, özellikle kadında daha  yüksek olan progesteron hormonunun etkisiyle kısmen açıklamak mümkün. Çünkü ölüm  oranlarına baktığımızda da kadınların erkeklere göre daha şanslı olduğunu  görüyorduk. Bunu kadınlık hormonlarının etkisiyle açıklıyorduk. Son zamanlarda  maalesef bu fark ortadan kalktı. Özellikle de gebeler etkileniyor. Vefatlara daha  sık rastlıyoruz. Bu durum virüsteki mutasyonlara bağlı olabilir."
 
"Aşı hem kendileri hem bebekleri için koruyucu olacaktır"
 
Prof. Dr. Faruk Buyru, gebelerin Kovid-19 salgınından korunmalarının  önemli olduğunu vurguladı.
 
Gebelikte bağışıklık sisteminin baskılandığını, vücudun bebeği yabancı  cisim olarak kabul etmemesi için bunun gerektiğini aktaran Buyru, "Gebelerde,  bağışıklık sistemindeki zayıflama nedeniyle basit denebilecek bir grip  enfeksiyonu ölümcül seyredebilir. O nedenle gebelerin koruma önlemlerine mutlak  suretle uymaları ve toplu yerlerden kaçınmaları gerekmekte. İmkan varsa en önemli  şey aşı yaptırmaları. Şu anda sağlık çalışanları ve öğretmenler bu imkandan  yararlanıyorlar. Ya da kronik hastalığı olan gebeler aşı yaptırabiliyorlar.  Mümkünse, aşı yaptırmaları hem kendileri hem bebekleri için koruyucu  olacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Buyru, araştırmalarda, aşıların gebelerdeki koruyuculuğunun iyi ve yan  etkilerinin az olduğunun ortaya konduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde  bulundu:
 
"Gerek BioNTech gerek Sinovac aşısının gebelere güvenle  yapılabileceğini söyleyebiliriz. BioNTech verilerini yayınladı. Sinovac ile  ilgili veri yok ama inaktif aşı olduğu için olumsuz bir etkisi olmadığını  söylemek mümkün. Koruyucu olduğu da ortaya kondu. Keşke gebeler de öncelikli  gruba dahil edilip, aşı yapılabilse. Bu, doğacak bebek açısından da önemli çünkü  antikorlar bebeğe geçip onu da koruyor. Anneyi de gebeliği süresince ağır  hastalıktan ve hastalığın ölümcül olmasından büyük ölçüde koruyacaktır."
 

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