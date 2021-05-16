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Gazze'den Tel Aviv ve çevresine roket atıldı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 1:58 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 1:58

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş grupları Tel Aviv ve çevresine roket fırlattı.


Gazze'den atılan çok sayıda roket nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde  sirenler çaldı.
 
İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin atılan roketlerin  büyük bölümünü havada imha ettiği görüldü.
 
 Tel Aviv yönetimi, atılan roketler nedeniyle bölgede can kaybı veya  hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
 
Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından  yapılan yazılı açıklamada, roket saldırılarının İsrail'in Gazze'de sivillerin  yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği  belirtildi.
 

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İsrail Filistin Gazze Şeridi
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