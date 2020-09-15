15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.111 0.36 EURO 8,8810 -0.08
USD 7,4940 0.14 ALTIN 470,740 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gazze'den İsrail'e roket atıldı: 2 yaralı

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 21:13 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 21:13

Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişi yaralandı.


İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına  2 adet roket atıldığı, bunlardan birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi  tarafından imha edildiği belirtildi.
 
İsrail basını da ABD'de İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan  normalleşme anlaşmasının imzalandığı anlarda atılan roketlerden birinin Aşdod  kentine düştüğünü ve 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.
 
Bu arada İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld de roket ve bomba imha  ekiplerinin Aşdod'daki olaya müdahale ettiğini kaydetti.
 
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin  normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.
 

ETİKETLER

Beyaz Saray İsrail Bahreyn
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.