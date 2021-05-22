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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldi

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 0:42 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 0:44

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e ulaştı.


Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkesle İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlanmasının ardından, Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı.
 
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
 
Açıklamaya göre, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi.
 
Hayatını kaybedenlerden 66'sı çocuk, 39'u kadın oldu. Yaralı sayısı da 1948'e ulaştı.

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