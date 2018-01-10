Gazilere saldıranlara rekor ceza istendi!

Terör gazileri Astsubay Muzaffer Oktay ve Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 5 şüpheli hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, başkentte aileleriyle seyahat ederken bir akaryakıt istasyonunda darp edilen iki gazi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Gazi ve yakınlarına şiddet uygulayan şüpheli Doğan Çiçek’in, “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamadan” “Kasten yaralamadan”, “Mala zarar verme”, “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit”, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlarından 24 yıl 4 aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Tamer Görkem’in de “Kasten Yaralama”, “Mala Zarar Verme”, “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit”, “T.C. Hükümetini, Yargı Organlarını, Askeri veya Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama,” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından 20 yıl 10 aya kadar cezalandırılması istendi.

Aşağılama, yaralama...

Ayrıca olay sonrası şüpheli Çiçek ile benzinliğe gidip kamera kayıtlarını almak isteyen ve benzinlik çalışanlarına saldıran şüpheliler Barış Y., Batuhan Ö. ve Enes K.’nın ise kasten yaralama nedeniyle 1 yıl, darp eyleminden dolayı 6 yıl, hakaret ve tehdit suçlarından ise 12 yıl 9 ay kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi.