Gaziantepli usta yaptı! Altın kaplama

Gastronomi şehri Gaziantep 'te 23 yıldır kadayıfçılık yapan Coşkun Yaycı, talep üzerine peynir, fıstık ve kaymaklı olarak yaptığı burma kadayıfı farklı bir tat ortaya koymak için altınla kapladı. Helal gıda sertifikalı, yenilebilir altın ile kaplanan burma kadayıf, vatandaşlardan ilgi gördü.

'GERÇEK ALTINLA YEŞİL ALTINI BİRLEŞTİRDİK'

Burma kadayıfın yanı sıra katmer, midye gibi tatlılara da altın kapladıklarını ve Gaziantep'in yeşil altını olarak bilinen fıstıkla, gerçek altını birleştirdiklerini ifade eden kadayıf ustası Coşkun Yaycı, "Müşterilerimiz bizleri arayıp, özel tatlı talebinde bulundular. Yurt dışından misafirleri gelen bir müşterimizden altın kaplama tatlı talebi üzerine bu şekildi bir tatlı hazırladık. Burmalı kadayıfı 24 ayar altınla kapladık. Kullandığımız altın helal, yenilebilir sertifikaya sahip ve İstanbul 'dan getirildi. İstanbul'dan getirilen özel altın kaplamayı her zaman yaptığımız tatlının etrafını kaplayacak şekilde sararak yaptık" dedi.

KİLOSU 190 LİRA

Yoğun ilgi gören tatlının 24 ayar altın nedeniyle porsiyonunun 190 lira olduğunu anlatan Yaycı, "Müşterilerimiz her zaman özel ürün istedikleri için bu tatlının çok talep göreceğini düşünüyorum. Özel günlerde müşterilerimizden altın kaplama burma kadayıfa yoğun talep oluyor" dişe konuştu.

Gelen misafirlere özel olarak 24 ayar altın kaplama kadayıf yaptırdığını söyleyen iş insanı Erkut Bozkurt, "Yurt dışından iş ortaklarım geldi. Gaziantep olarak tatlıda ünlü bir şehiriz. Onlara daha değerli bir tatlı yedirtmek istedim ve ustamıza altın tatlı siparişi verdim. Hazırlandı hem özel hem de çok lezzetli oldu" dedi.