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Gaziantep Valisi Gül uyardı: Vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:11 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:11

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artışın tehlikeli boyuta ulaştığı uyarısında bulundu.


Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz." ifadelerini kullandı.
 
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Vali Gül, uyarıları şöyle sıraladı;
 
Gaziantep’te Taziye ve Asker uğurlama törenleri kesinlikle yasaktır.
 
Askere gidecek gençlere sadece birinci derece akrabaları terminalde eşlik edebilirler.
 
Konvoy yapıp korna çalan araçlar kent güvenlik sisteminde tespit edilmektedir.

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Gaziantep corona virüs vaka
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