Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Prof. Dr. Arif Özaydın’ın kitapları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı. Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir?
PROF. DR. ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?
Kahramanmaraş doğumlu olan Özaydın, 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başladı. 1992'de buradan mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını İstanbul Üniversitesinden aldı.
1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.
KİTAPLARI
Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapları sırasıyla şöyle:
Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi
Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat
Yenilik Ekonomisi
İstikrarın Şifreleri
Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler