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Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Prof. Dr. Arif Özaydın’ın kitapları…

24 Eylül 2020 Perşembe - 9:46 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 9:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı. Rektör atamalarının yayımlanmasının ardından arama motorlarından rektörler tarafından yapılan araştırmalar da arttı. Peki, Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Prof. Dr. Arif Özaydın hakkında merak edilenler…


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı. Gaziantep Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Toros Üniversitesi'ne rektör atandı. Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir?

PROF. DR. ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?

Kahramanmaraş doğumlu olan Özaydın, 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başladı. 1992'de buradan mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını İstanbul Üniversitesinden aldı.

1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.

KİTAPLARI

Prof. Dr. Arif Özaydın'ın Ekonomi üzerine 5 adet kitabı bulunmaktadır. Kitapları sırasıyla şöyle:

Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi

Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat

Yenilik Ekonomisi

İstikrarın Şifreleri

Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler

 

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