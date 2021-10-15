Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alımı yapacak! Son başvuru tarihi ve şartları…

Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Gaziantep Üniversitesi çeşitli kadrolarda 54 personel alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı, teknisyen, destek personeli alımları yapacak olan üniversite 4/B sözleşmeli personel statüsünden yapılacak alımlarda KPSS şartı aranacak.
Gaziantep Üniversitesi personel alımı için açtığı kadrolarda maaşları, mezuniyet şartlarını ve bazı detayları şöyle hazırladı;
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ-YERİ-ŞEKLİ
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
Başvuruya giderken;
1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
4- Kimlik Fotokopisi götürülecektir.