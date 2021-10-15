Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alımı yapacak! Son başvuru tarihi ve şartları…

Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Gaziantep Üniversitesi çeşitli kadrolarda 54 personel alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı, teknisyen, destek personeli alımları yapacak olan üniversite 4/B sözleşmeli personel statüsünden yapılacak alımlarda KPSS şartı aranacak.

Gaziantep Üniversitesi personel alımı için açtığı kadrolarda maaşları, mezuniyet şartlarını ve bazı detayları şöyle hazırladı;

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır. B- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. C- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. D- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, "sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ-YERİ-ŞEKLİ

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvuruya giderken;

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4- Kimlik Fotokopisi götürülecektir.