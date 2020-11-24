Gaziantep Üniversitesi 206 sözleşmeli sağlık personeli alıyor!

Gaziantep Üniversitesi 180'i hemşire olmak üzere 206 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. alıyor. Sağlık personeli alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Gaziantep Üniversitesi 180 hemşire, 25 sağlık teknikeri ve 1 odyometrist alıyor. Başvurular 7 Aralık'ta sona eriyor. Peki, Gaziantep Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Gaziantep Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri ve odyometrist alıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, hemşire kadrosu için 2020 KPSS (B), diğer kadrolar için de 2018 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle sağlık personeli alımı yapılacak.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, Gaziantep Üniversitesi'nin 'basvuru.gantep.edu.tr' web sayfasından online başvuru yapabilecek. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar iş talep başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurarak başvuru ekranında yer alan ilgili alana yüklemeleri gerekiyor. Adayların ayrıca, öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, gibi belgelerini de sisteme yüklemesi gerekiyor.