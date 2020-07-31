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Gaziantep'ten 134 ülkeye teknoloji transferi yaptılar

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 13:31 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 13:31

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark'ta faaliyet gösteren yazılımcı bir grup üniversitelinin geliştirdiği mobil uygulamalar, akıllı telefonlarına indiren 134 ülkeden 100 bini aşkın kullanıcının günlük yaşamlarına ve sorunlarının çözümlerine kolaylık sağlıyor.


Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri Deniz Can  Ilgın, Ömer Doğan, Hazar Taylan Yılmaz ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Sinan Zan  ile üniversiteye hazırlanan Abdurrahman Tekir, mobil yazılımı üzerine çalışmalar  yapmaya başladı.
 
Katıldıkları bazı yarışmalarda başarılı olan ve "Hackathon" gibi  yazılımcıları bir araya getiren oluşumlarda adlarından söz ettiren gençler, GAÜN  Teknopark'ta "appVentures" adında şirket kurarak uygulama geliştirmeye başladı.
 
Bir süredir çalışmalarını teknopark bünyesinde sürdüren girişimciler,  turistleri gezdirerek dil pratiği yapılması için "guiME", insanların birkaç  tuşlamayla evlerine tamirci çağırabileceği "Tamirci Kapında", numara, e-mail ve  benzeri unsurlar gerekmeksizin haberleşme sağlayan "Locial" gibi uygulamaları  akıllı telefon kullanıcılarına sundu.
 
Android, iOS gibi mobil işletim sistemine sahip telefonlara indirilen  uygulama ile yayıncı platform aracılığıyla 134 ülkeden 100 binin üzerinde  kullanıcıya teknoloji transferi gerçekleştiren genç girişimciler, hem  şirketlerini hem de Türkiye'nin mobil yazılımda önemli noktalara gelmesini  hedefliyor.
 
Öğrencilerden Deniz Can Ilgın, AA muhabirine, Hackathon yarışlarında  aldıkları başarılarla yazılım sektöründe mobil uygulama geliştirmeye  başladıklarını söyledi.
 
Yaşamlarının büyük çoğunluğunu uygulama yazılımı üzerine ayırdıklarını  ifade eden Ilgın, şunları kaydetti:
"Hedefimiz dünya üzerinde mobil pazarda aktif ve etkin role sahip  olabilmek. Gerçekten öğrenciyken bunu yapabilmek, bu süreci yürütebilmek ve  girişme atılmak bizim için çok heyecan verici oldu. Girişimle bir şeyleri  başarabileceğimizi görmüş ve kendimizi keşfetmiş olduk. Şirket kurduktan sonra  çoğu zaman ofiste yatıp kalkıyoruz, belki hafta sonları eve gidiyoruz. Böyle  yoğun temponun içerisinde başarıya ulaşabileceğimizi umuyoruz."
 
Hayata geçirdikleri yazılımlarla kullanıcıların gündelik hayatını  kolaylaştıracak uygulamalar geliştirdiklerini dile getiren Ilgın, "Bu  uygulamalarla 134 ülkeden 100 bini aşkın kullanıcının telefonlarına girebildik.  Yakın zamanda uygulamalarımızla milyonlara ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz ülkemizi  mobil uygulama pazarı başta olmak üzere zirveye taşımaktır." diye konuştu.
 
Girişimcilerden Ömer Doğan ise yarışlardaki başarılarıyla kendilerini  mobil uygulama yazılımına yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Birçok girişimimiz  aslında dünya çapında ve milyonlarca kişiye ulaşıyor. Birçok üniversite öğrencisi  sadece bölümüyle ilgilenirken biz bölümümüzün dışında kendimizi geliştirmeye  çalışıyoruz. Yazılım alanında yenilikler yapıyoruz." ifadesini kullandı.
 

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