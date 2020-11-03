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Gaziantep'te "Yazılım ve Bilişim Kümesi" kuruldu

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 17:11

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark iş birliğinde, kentteki yazılım sektörüne katkı sağlamak amacıyla "Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi" kuruldu.


GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının "2015/8 sayılı  Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararı" çerçevesinde  kurulan küme, yazılım sektöründe belirlenen firmalara danışmanlık sağlamak ve  yazılım firmalarının rekabet gücünü etkileyen eksikliklerin belirlenerek  giderilmesi için çalışma yürütecek.
 
Gaziantep'teki yazılım sektöründe faaliyet gösteren 19 firmanın  katılmaya hak kazandığı projeyle, Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin yazılım  ihracatına katkı sağlanması, yazılımdaki rekabetçiliğin arttırılması ve yazılım  sektörünün gerçek potansiyeline ulaştırılması amaçlanıyor.
 
Projenin katma değeri yüksek ürünlerin ihracatı açısından Türkiye'nin  2023'teki büyüme hedeflerine önemli katkılarda bulunması hedefleniyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif  Özaydın, Çin, ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Hong Kong, Singapur İrlanda gibi ülkelerin ihracatının önemli bir kısmının yazılım sektöründen  gerçekleştirdiğini belirtti.
 
Sanayi 4.0'daki üretimin dijital dönüşümünün, yazılımlarla  sağlandığını aktaran Özaydın, "Dijitalleşen dünyada ülkemizi ileriye taşımak  adına yazılım sektörünün daha fazla gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle GAÜN  Teknopark'ın yazılım sektöründe uluslararası rekabetini geliştirerek pazar payını  artırması için kümelenme stratejilerini kullanması çok önemli." ifadelerini  kullandı.
 

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