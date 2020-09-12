İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yasa dışı bahis oynatan mekanlara yönelik, 105 personelle 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada, 14 hard disk, dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupan yazıcısı, 8 kupon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 gözaltı
AA | 12 Eylül 2020 Cumartesi - 21:43 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 21:43