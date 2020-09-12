12 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8630 0.65
USD 7,4770 0.37 ALTIN 466,870 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 14 gözaltı

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 21:43 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 21:43

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yasa dışı bahis oynatan mekanlara yönelik, 105 personelle 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramada, 14 hard disk, dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupan yazıcısı, 8 kupon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER

Gaziantep yasa dışı gözaltı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.