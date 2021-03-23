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Gaziantep'te yapıldı dünyada eşi benzeri yok!

Gaziantep'te yapıldı dünyada eşi benzeri yok! Gaziantep'te yapılan 2 kilo 50 gramlık bilezik Guinness Rekorlar Kitabı’na aday.
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