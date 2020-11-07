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Gaziantep'te TÜBİTAK kitap mağazası açıldı

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:42 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:42

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesiyle yapılan protokol kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yayınlarının yer aldığı kitap mağazası açıldı.


TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Mecidiye Han'da yer alan  Sahaflar Çarşısı'ndaki mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, eylül ayında  Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te büyük bir coşku yaşadıklarını ve salgın  sürecine rağmen başarılı bir etkinliğin gerçekleştiğini söyledi.
 
Kentte TÜBİTAK'ın yayınlarının bulunduğu bir mağazayı açmayı  hedeflediklerini belirten Mandal, "Burada her yaş grubuna hitap edecek olan  kitaplarımıza artık direkt okurların elleri değecek ve yüzde 50 indirimli olarak  satın alabilecekler. Böyle güzel bir imkanı Şahinbey Belediyesinin de  katkılarıyla Gaziantep'e sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Vali Davut Gül ise Gaziantep'in bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve  kentte TEKNOFEST ile her şeyin yeniden dizayn edildiğini aktardı.
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tam bağımsız Türkiye için  özellikle teknoloji açığının kapatılması ve bu hedefe ulaşılması için kentteki  gençlerin buna hazırlanması gerektiğini anlattı.
 
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Türkiye'de teknoloji  alanında önemli yatırımlar yaptığına dikkati çekti.
 
Gençlerin ve öğrencilerin TÜBİTAK yayınlarına ulaşması, bilim ve  teknolojiyi takip etmesinin önemli olduğuna değinen Tahmazoğlu, şunları ifade  etti:
"Şahinbey ilçemizdeki 12 bin 500 öğretmenimiz var. Bunların hepsini  bilim ve teknoloji dergisine bir yıllık aboneliğini yapıp, 24 Kasım Öğretmenler  Günü'nde onlara hediye edeceğiz. Şahinbey'deki fen, sosyal bilimler lisesi ve  proje okullarımızın tüm öğrencilerine bilim ve teknoloji dergisine abone  yapıyoruz. Onların ücretlerini biz karşılayacağız. Gaziantep'ten 20 binin  üzerinde aboneliği yapmış olacağız."
 
Konuşmaların ardından protokol üyelerince kurdele kesilerek, mağazanın  açılışı yapıldı.
 
Mandal "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri"ne de katıldı
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programı kapsamında Mecidiye  Han'da düzenlenen "TÜBİTAK Bilim Söyleşileri"ne de katılarak, öğrencilerle  söyleşi yaptı.
 
Küresel boyutta Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kalındığını  anımsatan Mandal, bu konuda aranan çözümün de bilim ve teknolojiyle sağlanacağına  dikkati çekti. 
 
Kovid-19'un öğrencilerin üniversite tercihlerini de etkilediğine  dikkati çeken Mandal, "Geçtiğimiz yıllardaki öğrenci tercihlerine baktığımda,  molekül biyoloji ve genetiğe başvuru o kadar yüksek değil. Ama bu yıl molekül  biyoloji ve genetiğe müthiş bir ilgi var." dedi.
 

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TÜBİTAK Gaziantep kitap mağazası
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