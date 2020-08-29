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Gaziantep'te susam fabrikasında yangın

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 23:40 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 23:40

Gaziantep'te , susam fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında depoda bulunan gıda ürünleri zarar gördü.


Yangın, akşam saatlerinde 3'üncü Organize Bölgesinde bulunan susam fabrikasının depo bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeniyle depoda bulunan gıda ürünlerinin zarar gördüğü öğrenildi.
 

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Gaziantep susam fabrika yangın
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