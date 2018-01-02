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Gaziantep'te polise silahlı saldırı

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 0:20 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 1:12

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarının bulunduğu eve operasyon hazırlığı yapan güvenlik güçlerine otomobilden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu 1 polis memuru hafif yaralandı.


Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde geçen hafta İbrahim Gezegen'e  ait 150 güvercinin çalınması olayıyla ilgili soruşturma yürüten ekipler, kuşların  İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde olduğu ihbarını aldı. Söz konusu adrese giden  ve operasyon hazırlığı yapan ekiplere seyir halindeki bir otomobilden av  tüfeğiyle ateş açıldı.
 
Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği bir polis memuru  hafif yaralandı. Meslektaşları tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı  belirtildi.
 
Otomobille kaçan 3 kişi, polis ekibinin takibi sonucu yakalandı.
 
Hastanede sağlık kontrolüden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
 
  
 
    

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