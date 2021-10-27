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Gaziantep'te pes dedirten olay: 10 bin sms attı, bin kez de aradı

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 20:10

Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişi, tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi  Müdürlüğüne bir süreden beri yaklaşık 10 bin defa SMS atan ve yaklaşık bin kez de  arayarak asılsız ihbarlarda bulunan kişinin S.K. olduğunun belirlendiği  kaydedildi.
 
Düzenlenen operasyonla S.K'nin gözaltına alındığı belirtilen  açıklamada, "Gerçek vaka için arayan vatandaşlarımızın iletişimine engel olan ve  çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden S.K, Asayiş Şube Müdürlüğü  ekiplerimizce tespit edilerek yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce  tutuklanmıştır." denildi.
 

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Gaziantep asılsız ihbar acil çağrı
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