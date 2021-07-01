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Gaziantep'te özel hastanede yangın paniği

AA |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 8:13 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 8:13

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.


Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin  kardiyoloji bölümünde yangın çıktı.
 
 
 İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale  etti.
 
Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar  hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.
 
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka  hastanelere nakledildiği öğrenildi.
 
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, dumanın tahliyesine  yönelik çalışmaları sürüyor.
 
"Tedbir amaçlı tüm hastalarımızı çıkardık"
 
Hastanenin genel koordinatörü Dr. Cezmi Ük, AA muhabirine, ilk  belirlemelere göre MR teknik odasında elektrik kontağından yangın çıktığını ifade  etti.
 
Alevlerin hemen üst kısmında havalandırma sisteminin bulunduğunu  anlatan Ük, "Buradan içeriye duman basmaya başlayınca tedbir amaçlı tüm  hastalarımızı çıkardık. Hastanemizde toplam 46 hasta vardı. Çok şükür herhangi  bir ateşle temas yok." dedi.
 
112 Acil Servis ekiplerine teşekkür eden Ük, hastanedeki tüm  hastaların yaklaşık yarım saatte tahliye edildiğini belirterek, "Şu an için devam  eden bir yangın yok. Duman tahliyesi sürüyor. Zaten hasta temaslı olabilecek bir  yerde çıkmadı yangın. Arka taraftaki teknik bölümde çıkmıştı. O yüzden  hastalarımızın durumu iyi." ifadelerini kullandı.
 
  
 
 
 

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Gaziantep hastane yangın
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