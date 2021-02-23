23 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.521 -1.94 EURO 8,5470 0.17
USD 7,0310 0.14 ALTIN 408,730 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

22 ilde operasyon! 57 kişi yakalandı

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 12:06 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 12:38

Gaziantep merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'nin "operasyonel hat" kullanıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 57 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  FETÖ/PDY üyeleri tarafından örgütsel faaliyetler çerçevesinde 17-25 Aralık  sürecinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar kullanılan 64 GSM hattı ile darbe  girişimi sonrası da kullanıldığı tespit edilen 38 GSM hattı olmak üzere toplam  102 GSM hattının kullanıcısının tespitine yönelik Gaziantep Cumhuriyet  Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
 
Yürütülen çalışmalarda örgütün genellikle öğrenci evlerinde kalanlar  ile yabancı uyruklu kişilerin üzerine kayıtlı hat çıkardığı ancak bu hatların  örgütte sözde yönetici pozisyonunda kişilerce kullanıldığı ve çok sayıda örgüt  içi görüşme yapıldığı belirlendi.
 
Yapılan araştırmalarda kullanıcıların hatlarında ByLock, Kakao Talk  gibi örgütün gizli haberleşme programlarının aktivasyon mesaj iletisi bulunduğu  tespit edildi.
 
Araştırmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 57 şüphelinin  yakalanmasına yönelik karar verildi.
 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri karar doğrultusunda bu sabah  Gaziantep merkezli aralarında İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak'ın da yer aldığı 22 ilde eş zamanlı operasyon  düzenledi.
 
Operasyonda aralarında öğretmen, doktor, asker, avukat ve zabıtanın da  olduğu 57 şüpheliden 50'si yakalandı.
 
Bu arada, şüphelilerden bazılarının mahrem askeri, emniyet ve eğitim  yapılanmaları içerisinde yer aldıkları öğrenildi.
 
Diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
 
  
 

ETİKETLER

Gaziantep operasyon gözaltı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.