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Gaziantep'te 'kurutmalık' sezonu başladı! 15 gün sürüyor...
Gaziantep'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı. Yurt içi ve dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü Gaziantep'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanıyor. Sezonun başlamasıyla birlikte renk cümbüşü yaşatan kurutmalıklar, kentte binlerce kişiye gelir sağlıyor.
Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor.