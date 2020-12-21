21 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.73 EURO 9,4140 0.66
USD 7,7150 1.13 ALTIN 469,770 1.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gaziantep'te hastanede yangın! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 10:31 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 10:36

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti.


SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın  sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen  kurtarılamadı.
 
Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı  12'ye yükseldi.
 
Olay
 
Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi  Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından  kaynaklanan yangın çıkmıştı.
 
Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye  sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına  alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
 

ETİKETLER

Gaziantep yangın yoğun bakım
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.