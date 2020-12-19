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Gaziantep'te hastanede patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var...

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 8:09 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 8:42

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi


Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19  yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8  hasta yaşamını yitirdi. 
 
 
SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek  akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu  yangın çıktı.
 
 
Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi  İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken  yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere  toplam 8 hasta hayatını kaybetti.
 
 
Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca  (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut  (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.
 
 
Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun  bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma  başlatıldı." ifadesine yer verildi.
 

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Gaziantep hastane patlama
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