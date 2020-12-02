Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Dün gece Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen kazada Ali Karacaoğlu (50), yönetimindeki TIR, yol kenarında park halinde olan Mehmet Kaçmaz (48) yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaçmaz ile yanındaki Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Gaziantep'e sevk edildi.
TIR şoförü Ali Karacaoğlu gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.