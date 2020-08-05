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Gaziantep'te fabrikada patlama! Yaralılar var

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:34 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 12:18

Gaziantep'te, demir atölyesinde kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Vali Davut Gül, "Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.


Gaziantep'te Küsget Sanayi Sitesi'ndeki demir atölyesinde, demir parçalara kaynak yapmak için kullanılan oksijen tüpü, öğle saatlerinde, büyük gürültüyle patladı. Çalışma sırasındaki patlamanın etkisiyle iş yerinde çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralanan 5 işçiyi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
 
Patlama sonrası polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye girişleri yasakladı. İtfaiye ekibi ise iş yerinde soğutma çalışması yaptı. 
 
VALİDEN AÇIKLAMA
 
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpünün patlaması sonucunda 5 hemşehrimiz yaralanmıştır. Adli ve idari soruşturma başlamış olup yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.
 
 

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Gaziantep demir atölye
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