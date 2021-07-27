Gaziantep'te büyük yangın! Patlama sesleri duyuldu

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.
Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.
DUMANLAR KENTİN HER YERİNDEN GÖRÜLÜYOR
CNN Türk canlı yayınına bağlanıp yangınla ilgili son gelişmeleri anlatan DHA muhabiri Mustafa Kanlı, şu bilgileri verdi:
''Yaralı ya da ölü bilgisi henüz yok. Etraftaki evler boşaltılıyor. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Duman, kentin her yerinden görülebiliyor.''
"ÇEVRE İÇİN HERHANGİ BİR SORUN KALMADI"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangına ilk anından itibaren ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.
Söz konusu tesisin tekne yapım malzemelerinin bulunduğu depo, tamir ve üretim yapılan tesisten oluşan yaklaşık 10 dönümlük bir alandan oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışmalar yapıldı. Yangın sadece tesiste devam ediyor. Çevre için herhangi bir sorun kalmadı. Ekiplerimizin kısa zamanda yangını kontrol altına almasını bekliyoruz." diye konuştu.