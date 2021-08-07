Gaziantep'te boya fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Vali Gül: Çalışmalar sürüyor

Vali Davut Gül, yangın alanına gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gül, gazetecilere, boya ham maddesi bulunan depoda yangın çıktığını söyledi.

Yangının kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ifade eden Gül, "Depodaki malzemeler de yanıyor. OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor" dedi.