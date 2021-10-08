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Gaziantep'te 9 araç birbirine girdi! Yaralılar var

AA |  08 Ekim 2021 Cuma - 10:26 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 10:26

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.
 
9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Kaza nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
 
 
Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.
 

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Gaziantep Nizip kaza zincirleme kaza
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