Gaziantep'te 9 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.

9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Gaziantep -Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.