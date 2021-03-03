03 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 0.00 EURO 8,8720 -0.34
USD 7,3350 -0.34 ALTIN 408,590 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 kişi tutuklandı

DHA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 9:37 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 9:37

Gaziantep'te, 15 günde 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli, kimlikleri güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16 Şubat-1 Mart tarihleri arasında polise başvuran 8 kişi, kapkaç mağduru olduklarını belirterek şikayette bulundu.
 
Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yolda yürüyen vatandaşların telefon veya çantalarını çalan 7 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
fa415f85b033aab49f51c664b37fc9c0.jpg (600×328)
 
40d2934bb3c53739025a0eefab8f07f9.jpg (600×574)

ETİKETLER

Gaziantep Gözaltı kapkaç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.