Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.
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- Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama
Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama
AA | 07 Kasım 2020 Cumartesi - 21:33 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 21:33