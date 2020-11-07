07 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.192 1.01 EURO 10,1390 1.75
USD 8,5260 1.30 ALTIN 535,780 1.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gaziantep'te 65 yaş üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 21:33 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 21:33

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki bireylerin 10.00-16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.


Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19  vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre  yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Bu durum ölüm oranlarında da  görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri  haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Gaziantep koronavirüs 65 yaş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.