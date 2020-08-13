Gaziantep'te 65 yaş üstüne yeni kararlar: Düğün, pazar ve toplu taşımaya kısıtlama

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımına, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerine kısıtlama getirildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni kararlar alındı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

COVID-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti: