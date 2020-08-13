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Gaziantep'te 65 yaş üstüne yeni kararlar: Düğün, pazar ve toplu taşımaya kısıtlama

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 9:31 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 9:31

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımına, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerine kısıtlama getirildi


Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni kararlar alındı. 
 
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
 
COVID-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:
 
"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."
 

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Gaziantep 65 yaş üstü toplu kullanım
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