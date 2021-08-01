Olay, sabah saatlerinde Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir boş olan 5 katlı bina, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültüyle uyanan ve binanın yıkıldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından çevresinde önlem alınan çöken binanın enkazının kaldırılmasına başlandı.
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Gaziantep’te, 5 katlı boş bina çöktü
Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) | 01 Ağustos 2021 Pazar - 12:44 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 12:44