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Gaziantep'te 4 yaşındaki kız çocuğu balkondan düştü!

DHA |  07 Mart 2021 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 17:55

Gaziantep'te, oyun oynarken dengesini kaybederek balkondan düşen kız çocuğu Ezda Bilgiç (4), hayatını kaybetti.


Olay, sabah saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynayan  Ezda Bilgiç, tırmandığı korkuluklarda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sesi duyanların yardımına koştuğu küçük kız Ezda, çağrılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.
 
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Ezda'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep balkondan düştü kız çocuğu balkondan düşerek öldü
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