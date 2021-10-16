Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan TIR garajında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 3 ton kaçak akaryakıt, 3 tank ve 1 pompa ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el koyan polis, 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
DHA | 16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:22 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:22