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Gaziantep'te 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

DHA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 18:22 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 18:22

Gaziantep'te polis tarafından bir TIR garajına düzenlenen baskında, 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan TIR garajında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine harakete geçti. İş yerine ait depoya baskın düzenleyen polis, 3 ton kaçak akaryakıt, 3 tank ve 1 pompa ele geçirdi. Kaçak akaryakıta el koyan polis, 2 kişi hakkında adli işlem başlattı.

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Gaziantep kaçak akaryakıt TIR
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