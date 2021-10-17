17 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Gaziantep'te 3.5 büyüklüğünde deprem

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) |  17 Ekim 2021 Pazar - 22:32 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 22:32

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 21.22'de merkez üssü Gaziantepin İslahiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.84 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
 

ETİKETLER

Gaziantep İslahiye deprem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.