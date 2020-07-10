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Gaziantep Nurdağı TOKİ çekilişi CANLI İZLE| Gaziantep Nurdağı TOKİ kura sonuçları

10 Temmuz 2020 Cuma - 12:33 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 12:33

Gaziantep Nurdağı 200/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında, TOKİ Gaziantep Nurdağı kura sonuçları araştırılıyor. Gaziantep Nurdağı TOKİ kura sonuçlarının belli olmasının ardından, 200 kişi konut sahibi olacak. 2+1 140, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Gaziantep Nurdağı TOKİ çekilişi, saat 12.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ Gaziantep Nurdağı kuraları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, Gaziantep Nurdağı TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte Gaziantep Nurdağı kura sonuçları isim listesi 2020 ekranı…


Gaziantep Nurdağı TOKİ çekilişleri 2020 hakkındaki aramalar yoğunlaştı. TOKİ Gaziantep Nurdağı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişi konut sahibi olacak. TOKİ Gaziantep Nurdağı kura sonuçları, saat 12.00’de çekilecek. İşte Gaziantep Nurdağı TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020…

GAZİANTEP NURDAĞI TOKİ ÇEKİLİŞİ

Gaziantep Nurdağı TOKİ 2020 çekilişi, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ GAZİANTEP NURDAĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

GAZİANTEP NURDAĞI TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ Gaziantep Nurdağı kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ GAZİANTEP NURDAĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020  

 

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