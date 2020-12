Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Diyarbakır'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ‘Pandemi sonrası bölgesel kalkınma’ konulu toplantısına katılan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Şahin, teslim olan her evladın kendi evlatları olduğunu belirterek, "Evlatlarıma sesleniyorum. Şu yürekteki sıcaklığı hissedin ve gelin annenizin bağrına göğsünüzü koyun. Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır ve tarih Diyarbakır anneleri ile babalarını yazacaktır" dedi.

TBB tarafından ikincisi düzenlenen ve Diyarbakır 'da gerçekleştirilen 'Pandemi sonrası bölgesel kalkınma' toplantısına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TBB Başkanı Fatma Şahin , toplantı sonrası HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Alkış ve zılgıtlarla karşılanan Şahin, çadıra geçerek ailelerle tek tek görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şahin, ailelerin tüm gücünü yüreğinde hissettiğini söyledi. Diyarbakır annelerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "Ben de bir anneyim. Hepimiz Dicle ve Fırat'ın çocuklarıyız. İki dakika içerisinde aynı dili konuşuyoruz. Çünkü yüreğin dili aynı. Çadıra girdiğim zaman büyük bir umut ve heyecan, azim ve kararlılık gördüm. Diyarbakır anneleri ve babalarıyla yüreğimiz aynı şekilde çarpıyor. Burası herhangi bir il değil. Burası peygamberler diyarı, burası evliyaların diyarı. Biz artık anneler ağlamasın istiyoruz. Gözyaşının rengi ve dili de yok. Dilimiz farklı olsa bile gönlümüz aynı. Biz biliyoruz ki üstünlük takvadadır, iyi insan olmadadır" diye konuştu.

'ANNENİN GÜCÜ BÜTÜN ÖRGÜTLERİN ÜSTÜNDEDİR'

Diyarbakır annelerinin gönlünün buruk olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"En kıymetli şeyimiz evlatlarımızdır. Hepimizin kendi evlatlarına dair hayalleri, hedefleri ve umutları var. Bütün evlatlarımıza seslenmek istiyorum. Anneleriniz sizi bekliyor. Hepimiz sizi bekliyoruz. Bir an önce onun sıcaklığına, yüreğine, bağlılığınızı koyduğunuzda bütün dertler iyileşecek. Dertlerin dermanı burasıdır. İlaç yürekte, annenin göğsünde ve hiçbir örgüt bu güce dayanamayacak. Annenin gücü bütün örgütlerin üstündedir. Annelerle birlikte terörle mücadelede son noktaya gelinmiştir. Diyarbakır'a geldiğim zaman bu kez başka bir Diyarbakır gördüm. Kalkınmasıyla şu an Diyarbakır şehrinin mahallelerini dolaştığım zaman bir huzur ve sükunet gördüm. Allah'ın izniyle artık biz Diyarbakır'ın dağlarında çocuklarımızla el ele, çiçek toplamak istiyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Ben annelerimizin gücüne inanıyorum. Onların acısı da sevinci de bizim. Gelen her evlat bizim evladımız. Evlatlarıma sesleniyorum; şu yürekteki sıcaklığı hissedin ve gelin annenizin bağrına, göğsünüzü koyun. Allah'ın izniyle bunu birlikte başaracağız. İnşallah bu mücadele başarıyla sonuçlanacaktır ve tarih Diyarbakır anneleri ile babalarını yazacaktır."