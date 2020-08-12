Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı proje yöneticisi, kıdemli yazılım uzmanı, yazılım uzmanı, ağ uzmanı ve sistem uzmanı kadrolarında 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 26 Ağustos'ta sona erecek. Peki, Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı detayları...

Gazi Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 1 proje yöneticisi, 1 kıdemli yazılım uzmanı, 3 yazılım uzmanı, 2 ağ uzmanı ve 2 sistem uzmanı alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar, http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapabilecek. Adayların pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gereiyor. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAVI VE MÜLAKATI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, ÖSYM

tarafından yapılan 2018 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde

otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak.

14 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yazılı ve 5 Ekim 2-9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre bilişim personeli alınacaktır. Adayların 2018 KPSSP3 puanı ÖSYM, ÜDS ve YDS puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak.

Başvuran adaylardan sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılacak.

Proje Yöneticisi 10 (on) Aday

Kıdemli Yazılım Uzmanı 10 (on) Aday

Yazılım Uzmanı 30 (otuz) Aday

Ağ Uzmanı 20 (yirmi) Aday

Sistem Uzmanı 20 (yirmi) Aday

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 14.09.2020 – 18.09.2020 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yazılı sınav uygulanacak. Başarılı olan adaylara ait listeler www.gazi.edu.tr adresinden yayımlanacak. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklar.