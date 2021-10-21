Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2021! Gazi Üniversitesi 200 personel alacak!

Gazi Üniversitesi 200 sağlık personeli alıyor! Gazi Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, hemşire, biyolog, laborant, sağlık teknikeri ve destek personeli kadrolarında alım yapılacak. Başvurular 4 Kasım’da sona erecek. Peki, Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Gazi Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Gazi Üniversitesi duyurdu! 200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre, hemşire, biyolog, laborant, sağlık teknikeri ve destek personeli kadrolarında sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 21 Ekim’de başlıyor. Peki, Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Gazi Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecek. Başvuru işlemleri 21.10.2021 – 04.11.2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI!

Genel Şartlar

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

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