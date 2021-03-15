Gazi Üniversitesi İŞKUR üzerinden KPSS şartsız sürekli işçi alıyor!

Gazi Üniversitesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alacak. Gazi Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı. Gazi Üniversitesi KPSS şartsız, sözlü sınav ve kura ile en az ortaöğretim mezunu işçi alıyor. Peki, Gazi Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları!

Gazi Üniversitesi'nde iş fırsatı. Gazi Üniversitesi işçi alımı ilanı yayınlandı. Gazi Üniversitesi İŞKUR üzerinden KPSS 'siz işçi alacak. Peki, Gazi Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları!

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15.03.2021 - 19.03.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 - İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

I. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

3. Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.

4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

EVRAK TESLİMİ VE KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuru sahiplerini gösteren listelerin üniversiteye ulaşmasına müteakiben nihai listeler personel.gazi.edu.tr adresinden duyurulacak. Söz konusu ilana müteakip olarak adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını personelilan.gazi.edu.tr adresine yüklemeleri istenecek. İstenilen evraklar ve evrak teslim tarihi ile ilgili duyurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylara ait listeler Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesi duyurular bölümünden ilan edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 05.04.2021 tarihinde saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacak. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecekler. Covid - 19 pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler üniversite tarafından belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklar.

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Noter çekiliş sonuçlarına göre belirlenen asil adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.