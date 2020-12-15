Gazi Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla işçi alıyor! İşte işçi alımı başvuru şartları!

Gazi Üniversitesi'ne, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 54 sürekli işçi alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne 50 hastane hizmetlisi ve 4 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 54 sürekli işçi alınacak. Peki, Gazi Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi İŞKUR başvuru şartları...

Gazi Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla hastane hizmetlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına sürekli işçi alıyor. Gazi Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İşte Gazi Üniversitesi İŞKUR işçi alımı başvuru şartları...

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Gazi Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gazi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar 18 Aralık 2020 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170 İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilecek.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle her bir meslek için açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

2- Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.

4- Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.

5- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 28 Aralık 2020 tarihinde saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacak.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid - 19 Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Gazi Üniversitesi yönetimince belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacak. Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.