Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak! İşte başvuru şartları

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ilanı yayınlandı. İlana göre, Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak. Gazi Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacak. Peki, Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları...

Gazi Üniversitesi akademik personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, Gazi Üniversitesi birimlerine öğretim üyesi alınacak. Peki, Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gazi Üniversitesi akademik personel alımı başvuru şartları...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.