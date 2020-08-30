Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey kim? Gazi Koşusu’na katılacak atlar ve jokeyleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Peki, Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey kim? İşte Gazi Koşusu’na katılacak atlar ve jokeyleri…

Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenleniyor. Gazi Koşusu öncesi Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey kim? Gazi Koşusu rekoru ne? soruları aratılıyor. İşte Gazi Koşusu’na katılacak atlar ve jokeyleri…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu bugün 94'üncü kez düzenleniyor.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak.

GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara 'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul 'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Halis Karataş, 93. Gazi Koşusu'na Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu "Long Runner" isimli tayla katılacak.

ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE

Jokey Ahmet Çelik, 4 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, 93. Gazi Koşusu'nda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarışacak.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.

KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK

Yarışçılığımızın derbisi niteliğindeki bu yarışın 2020 yılındaki birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL ve beşinciye 87.500 TL ikramiye verilecek.

Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

İŞTE KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR

Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:

1 CALL TO VICTORY

2 COACH

3 ÇAKALINOĞLU

4 DEMBE

5 FULL THROTTLE

6 KING MAN GO

7 KINGSMAN

8 LORD OF GAME

9 POWERMAN

10 PREMIUM MOVER

11 SOZOPOL

12 UPPER CUT

13 VERNAZZA

14 ZABUN

15 PRIOR

DİĞER YARIŞLAR

Gazi heyecanının yaşanacağı 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu 'nda koşulacak diğer önemli yarışlar ise şunlar olacak;

Anafartalar Koşusu (G1)

Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi)

I. İnönü Koşusu (G3/Dişi)

II. İnönü Koşusu (G3/Erkek)