Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi bu yıl corona virüs nedeniyle ertelenmişti. 10 Haziran itibariyle at yarışlarının yeniden koşulmaya başlamasıyla birlikte Gazi Koşusu yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Gazi koşusu ne zaman yapılacak? Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey kim? İşte Gazi Koşusu hakkında merak edilenler...

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu bu yıl corona virüs nedeniyle ertelenmişti. Corona virüs sonrası ilk yarışlar virüs önlemleri altında seyircisiz olarak 10 Haziran itibariyle başladı. Yarışların başlamasıyla birlikte Gazi Koşusu'nun da ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Gazi koşusu ne zaman yapılacak? Gazi Koşusu’nu en çok kazanan jokey kim? İşte Gazi koşusu hakkında merak edilen her şey...

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı 'nda 94. kez piste çıkacak.

TJK'nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz 'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GAZİ KOŞUSU İLK NE ZAMAN YAPILDI?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara 'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

İLK İKRAMİYE 2 BİN LİRA

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul 'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.

GAZİ KOŞUSU'NDA EN İYİ DERECEYİ "BOLD PİLOT" YAPTI

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

GAZİ KOŞUSU'NDA EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.

Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

GAZİ KOŞUSU'NDA ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU AHMET ÇELİK'TE

Jokey Ahmet Çelik, 5 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" ve 93. Gazi Koşusu'nda da"The Last Romance" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

2019 GAZİ KOŞUSUNU KİM KAZANDI?

Tecrübeli jokey Ahmet Çelik, 2019 yılında 93. Gazi Koşusu'nda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarıştı. Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan, 2.27.73'lük derecesiyle kazandı. "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira, ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödendi. Koşuda dereceye giren atlar için 771 bin 375 lira da yetiştiricilik primi dağıtıldı. 93. Gazi Koşusu'nu kazanan "The Last Romance" adlı safkanın sahibi Melis Kurtel Emin'e, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 847 bin 585 lira verildi.