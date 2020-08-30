94. Gazi Koşusu'nu Call To Victory ile Ahmet Çelik kazandı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Gazi Koşusu Call To Victory ile Ahmet Çelik kazandı. Ahmet Çelik 6 kez üst üste kazandığı Gazi Koşusu'nda rekor tazeledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü gerçekleştirildi.

Türk at yarışçılığının derbisi 94'uncü Gazi Koşusu'nu Call To Victory ile Ahmet Çelik kazandı. Gazi Koşusu'nda zaferin adı CALL TO VICTORY ile Ahmet Çelik oldu. Ahmet Çelik üst üste 6. kez kupaya uzandı.

REKOR AHMET ÇELİK'TE

94'üncü Gazi Koşusu Call To Victory ile Ahmet Çelik 2 boy farkla kazandı. Jokey Ahmet Çelik, 6 kez Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı. Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, bu sene, Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu "Call To Victory" isimli safkanla yarışarak rekorunu tazeledi ve 6 kez şampiyon oldu. AHMET ÇELİK KİMDİR? Ahmet Çelik 1987 yılında Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldi. Ahmet Çelik, ağabeyi Mehmet Çelik’in ısrarı üzerine Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’ne kayıt olarak bu alanda eğitim almaya başladı. 2003 yılında buradan mezun olan Ahmet Çelik, 2004'den beri profesyonel olarak at biniyor. Ahmet Çelik, jokey olmaya nasıl karar verdiğini Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda böyle anlatmıştı; "Ben Şanlıurfa Suruçluyum. Bizim oralar, çayırlıklar içinde olduğu için nüfusun yüzde 80’i atçılık yapar. Babam da heves etti, dört arkadaşıyla birleşip, ucuza ‘Çetebey’ isimli bir Arap atı aldı. At aldı dediysem insanlar zengin bir aile olduğumuzu düşünmesin. İki odalı köy evinde anne, baba ve 9 kardeşiyle yaşayacak kadar çok fakirdik. Aldıkları at bedava denilecek kadar ucuz alınan bir attı. Çetebey bahçeye getirildiğinde onu birinin gezdirmesi gerekiyordu. Atı yormamak düşüncesiyle en hafif kilolu olarak beni üzerine oturttular. Heybetli bir yarış atının üzerine çıkınca çok korktum. Birkaç kez arka arkaya binince de alıştım, çok hoşuma gitti. Ertesi gün çırak olarak çalıştığım oto sanayideki ustama da babama da tamirciliği sevmediğimi söyleyip, jokey olmanın yollarını araştırdım. Babam beni İstanbul ’a gelip, Apranti Eğitim Merkezi’ne kaydımı yaptırdı ve gitti. 12 yaşımda İstanbul’ta bir başıma kalmıştım. Sabah 09.00’da okula gidip ders görüyor, öğlen yemeğini okulda yedikten sonra, iki arkadaş Veliefendi’nin ahırlarında, atların üst katındaki seyis odalarında uyuyorduk. Geceleri çok üşüyor, titriyorduk. Akşam yemekleri, banyo, çamaşır yıkamak, giyinmek; her şey çok zordu. Resmen çok çileli bir hayat yaşadım. "

GAZİ KOŞUSU CORONA VİRÜS GÖLGESİNDE YAPILDI!