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Gayrimenkul değerleme ücretinde flaş değişiklik

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 17:16 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 17:16

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya yükseltildi.


SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği  değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2021'de baz alacağı gayrimenkul  değerleme asgari ücret tarifesi güncellenirken, uygulama esasları aynen korundu. 
 
Buna göre, 2021'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti  imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 850 lira ile 1.193 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 1.110 lira ila 2 bin  150 lira arasında uygulanacak.
 
Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye  kadar olanlar için 871 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 1.031 lira  düzeyinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için  değerleme ücreti 3 bin 438 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser  niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 427 lira olarak alınacak.
 
Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt  metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya  çıkarılırken, bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 990 lira  düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya  bürolara yönelik değerleme ücreti ise 1.188-2 bin 863 lira bandında değişiklik  gösterecek.
 
Akaryakıt istasyonları için 5 bin 401 liraya revize edilen değerleme  ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre  karesine göre 777 lira ila 7 bin 90 lira arasında değişecek.
 
Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel,  pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro  salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini  ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan  gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.669 lira ila 8 bin  102 lira arasında olacak. 

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spk gayrimenkul Resmi Gazete
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