Gaye Gürsel kimdir? Arka Sokaklar dizisine Esra karakteriyle katılan Gaye Gürsel’in biyografisi…

Kanal D'de ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisine 2 yeni oyuncu katıldı. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'ın 13 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde iki yeni oyuncu kadroya dahil oldu. Arka Sokaklar dizisine Esra karakteriyle katılan Gaye Gürsel kimdir?

Arka Sokaklar dizisi oyuncuları arasına Gaye Gürsel de katıldı. Gürsel diziye yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolüyle gelecek. Peki Gaye Gürsel kimdir, kaç yaşında? İşte hakkındaki bilgiler

Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri şimdiden araştırmaya başladı. Hüsnü Komiser’le yolları kesişen Esra’ya hayat verecek Gaye Gürsel, Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok projede rol aldı.

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Gaye Gürsel, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle geçen Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Gelecek Uzun Sürer, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Senin Uğruna, Meleklerin Mucizesi ve Müthiş Bir Film gibi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.