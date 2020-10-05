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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

05 Ekim 2020 Pazartesi - 13:36 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 14:11

Tepki çeken paylaşımlar yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı.


Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, görevden alındı.
 
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

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GATA Ali Edizer GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer
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